اشادة كبيرة بالانجليزي بيلينغهام المتألق في كأس العالم

انهالت الإشادات على لاعب وسط منتخب إنكلترا جود بيلينغهام بعد عروضه الرائعة في مونديال قطر حتى الآن، لكن الامتحان الأكبر لإبن التاسعة عشرة سيكون في مباراة "الأسود الثلاثة" المقبلة المرتقبة ضد فرنسا السبت المقبل في الدور ربع النهائي.

كان بيلينغهام صاحب التمريرة العرضية التي جاء منها الهدف الافتتاحي لمنتخب بلاده وترجمها جوردان هندرسون بنجاح، قبل أن يقوم بمجهود فردي رائع راوغ فيه لاعبين من السنغال ليمرر كرة أمامية باتجاه فيل فودن ومنه إلى هاري كاين هداف المنتخب الانكليزي ليفتتح باكورة أهدافه في النسخة الحالية، علماً أنه توج هدافاً للأخيرة عام 2018 برصيد 6 أهداف.

اشاد به كاين بعد المباراة بقوله "أعتقد أنه لاعب رائع. يملك كل الصفات عندما تكون الكرة بحوزته أو من دونها، يضغط بشكل جيد، ويقوم بالتدخلات عندما يلزم الأمر".

وأضاف "عندما تكون الكرة في حوزته يستطيع الركض، المراوغة ويقوم بتمريرات بينية كما رأينا اليوم (أمس)، كان حاسماً في الأهداف التي سجلناها".

ونوه به قائلا "أحب جود جداً، انه شخص جيد، ناضج بالنسبة الى عمره ويملك خصالاً قيادية".

بات بيلينغهام بعمر السادسة عشرة و38 يوماً، أصغر لاعب يخوض باكورة مبارياته الرسميه مع برمنغهام نادي الطفولة قبل ان يصبح بعدها ب25 يوما أصغر لاعب يسجل له.

عندما انضم الى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني مقابل صفقة بلغت 25 مليون يورو، أصبح اللاعب الأعلى ثمنا بعمر السابعة عشرة قبل ان يصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في صفوف النادي الألماني.

اصبح لاعبا دوليا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وحدهما واين روني وتيو والكوت خاضا مباراة دولية في سن أصغر مع إنكلترا.

في كأس اوروبا صيف عام 2021، بات بيلينغهام حينها بعمر 17 عاما و349 يوما، أصغر لاعب انكليزي يخوض احدى البطولات الكبرى، وأصغر لاعب في تاريخ النهائيات القارية قبل ان يحطم رقمه البولندي كاتسبر كوزووفسكي بعدها بستة أيام ضد اسبانيا (1-1).

المصدر / وكالات