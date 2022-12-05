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حقيقة انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي

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حقيقة انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي

05 ديسمبر 2022 . الساعة 15:53 بتوقيت القدس
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أفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأن صفقة انتقال كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر السعودي تمت وأن النجم البرتغالي سيرتدي الشعار الأصفر ابتداء من بداية العام المقبل.

وذكرت الصحيفة أن إجمالي قيمة عقد الدولي البرتغالي ستكون قريبة من 200 مليون يورو (حوالى 211 مليون دولار) في الموسم الواحد مما سيجعل "الدون" أعلى رياضي في العالم من حيث الأجر. ولفتت الصحيفة إلى أن العقد مع النصر السعودي يستمر لموسمين ونصف.

يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار في نادي باريس سان جيرمان قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا، لكن 75 و70 مليون يورو التي يكسبونها في الموسم الواحد على التوالي تعتبر أقل بكثير مما سيحصل عليه كريستيانو رونالدو في السعودية. 

حتى بالمقارنة مع قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في الولايات المتحدة، فإنهم جميعا يحصلون على أجور أقل بكثير من الأموال الموعودة للنجم البرتغالي.

ارتبط اسم "صاروخ ماديرا" ارتبط بالنصر السعودي، أول فريق يمثل قارة آسيا في مونديال الأندية، بعد فسخ عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم في قطر، مما جعله حرا في التفاوض مع أي فريق. 

كان "الدون" قد أنهى ارتباطه بالتراضي مع "الشياطين الحمر" رغم تبقي 6 شهور في عقده، وذلك عقب تصريحات صحفية أدلى بها واعتبرت "مسيئة" لمانشستر يونايتد ومدرب الفريق. 

واللاعب البالغ من العمر 37 عاما، يرغب بارتداء شعار ناد يلعب بدوري أبطال أوروبا، لكن النصر الذي يحظى بجماهيرية واسعة في السعودية وخارجها، هو الذي أبدى اهتماما أكبر بضم رونالدو منذ البداية، بحسب الصحيفة. 

ويسعى النصر، الذي يدربه الفرنسي رودي غارسيا، لاستعادة لقب دوري "روشن" السعودي للمحترفين وكسر هيمنة منافسه التقليدي الهلال على البطولة خلال السنوات الثلاث الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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