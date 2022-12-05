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"لن تسمح بتمريرها بأي ثمن"

رسالة من حماس لـ50 سفارة ومؤسسة تحذر من مخططات الاحتلال بالأقصى

05 ديسمبر 2022 . الساعة 15:32 بتوقيت القدس
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رسالة من حماس لـ50 سفارة ومؤسسة تحذر من مخططات الاحتلال بالأقصى

أرسلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، مذكرة سياسية إلى نحو 50 سفارة ومؤسسة دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حذّرت خلالها من خطورة مخططات الاحتلال على المسجد الأقصى، مؤكدة أنها "لن تسمح بتمريرها بأي ثمن".

وقالت حماس في المذكرة: إن قادة المستوطنين طالبوا المسؤولين عن اقتحام الأقصى بتسريع الاقتحامات، وحرية الاقتحام وأداء صلوات تلمودية، وفتح مزيد من الأبواب أمامهم، وزيادة ساعات الاقتحام، ورد قادة الشرطة الإسرائيلية بأنهم "سيعملون على تلبية المطالب".

وحذرت حماس من أن "هذه المخططات والسياسات خطيرة وتمهد -مجددًا- الطريق لانفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها".

وأضافت "نؤكد أننا في حماس ومعنا كل أبناء شعبنا لن نسمح بتمرير هذه المخططات بأي ثمن، وجاهزون للدفاع عن مقدساتنا وشعبنا مهما بلغت التضحيات".

وتابعت "كما ونؤكد أنه لن ينعم أحد بالأمن والاستقرار طالما استمر العدوان على شعبنا ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى".

وطالبت الحركة "الجميع على المستوى الدولي، دولا ومنظمات، بالتدخل العاجل لوقف هذه المخططات الشريرة، ووقف العدوان المستمر على شعبنا ومقدساته، وتمكين شعبنا من نيل حقوقه الأصيلة بالحرية والاستقلال وتقرير المصير".

المذكرة كاملة:

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #مذكرة سياسية

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