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"الصحة" تتحدث عن موجة الإنفلونزا التي تضرب قطاع غزة

05 ديسمبر 2022 . الساعة 14:27 بتوقيت القدس
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"الصحة" تتحدث عن موجة الإنفلونزا التي تضرب قطاع غزة

قالت وزارة الصحة في غزة، إنّ ما يمر به قطاع غزة والمنطقة عبارة عن موجة إنفلونزا موسمية.

ودعت الوزارة، الجميع إلى اتباع الإرشادات الصحية ذات العلاقة، والتي أبرزها الابتعاد عن أماكن التجمعات والأماكن المزدحمة وعن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات المرض والرشح، وكذلك ارتداء الكمامة لكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، حتى لا يتعرضوا للعدوى من الآخرين، والمحافظة على نظافة الأيدي وهي أهم طرق الوقاية من الإصابة بالفيروسات والنظافة الشخصية.

كما ودعت لشرب السوائل الدافئة واستعمال خافض الحرارة، وفي حال وجود سعال تناول أدوية للسعال، والتوجه للمستشفى في حال وجود أعراض شديدة أو ضيق تنفسٍ لإجراء فحص شامل، وكذلك ضرورة تلقّي اللقاح المضاد للإنفلونزا لأنه يُشكّل حماية من الفيروسات الأكثر خطرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#وزارة الصحة #موجة إنفلونزا #الإنفلونزا في غزة

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