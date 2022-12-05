الاحتلال يشرع بتوسيع مستوطنة "كرمي تسور" شمال الخليل

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بتوسيع مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة حلحول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان يوسف أبو ماريا، في تصريحات صحفية، أنّ قوات الاحتلال، شرعت ببناء 20 وحدة استيطانية جديدة على أراضي تعود ملكيتها لعائلة زماعرة في شعب أبو يوسف من بلدة حلحول، لتوسعة المستوطنة المذكورة.

وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال استولت عام 2006 على 400 دونم في محيط المستوطنة المذكورة، وتتبادل الدور مع المستوطنين لسرقة المزيد من أراضي المواطنين وممتلكاتهم لصالح التوسع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين