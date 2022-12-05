وظائف شاغرة في مستشفى أصدقاء المريض الخيري بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مستشفى أصدقاء المريض الخيري بغزة يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمستشفى.

الوظائف المطلوبة

1- تمريض.

2- صيدلي .

3- قابلة قانونية .

4- فني عمليات ( دبلوم )

5- فني تخدير ( دبلوم )

6- أخصائي تصوير طبي .

7- أخصائي طب مخبري .

شروط الوظيفة :

1) أن يكون المتقدم/ ـة حاصلاً/ ـة على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب اعلاه من جهة معترف بها ومعتمدة حسب الاصول.

2) خبرة لا تقل عن 3 سنوات في في التخصص المطلوب.

3) أن يكون المتقدم /ـة حاصل على مزاولة المهنة معتمدة حسب الأصول.

4) أن يكون المتقدم /ـة من سكان مدينة غزة.

5) أن يجيد اللغة الانجليزية ( قراءة ، كتابة ، محادثة).

6) أن يكون لديه /ـا مهارات وخبرة في استخدام الحاسوب (برامج الاوفيس – برامج الانترنت).

7) القدرة على التعامل ضمن الفريق.

8 أن يكون متفرغاً.

9) أن يعمل في جميع الفترات سواءً (صباحي، مسائي، ليلي)

ملاحظات هامة

1. يبدأ التسجيل للوظيفة أعلاه يوم الأحد الموافق 3/12/2022 وينتهي يوم الاربعاء الموافق 7/12/2022.

2. سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.

3. سيتم استقبال الطلبات عبر البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

4. الاوراق المطلوبة (السيرة الذاتية – الشهادات العلمية – الهوية الشخصية – مزاولة المهنة معتمد من وزارة الصحة – الخبرات – الدورات التدريبية ).

5. تأكيد على كتابة اسم الوظيفة في عنوان البريد المرسل