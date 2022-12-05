وظائف شاغرة في مستشفى أصدقاء المريض الخيري بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن مستشفى أصدقاء المريض الخيري بغزة يعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة بالمستشفى.
الوظائف المطلوبة
1- تمريض.
2- صيدلي .
3- قابلة قانونية .
4- فني عمليات ( دبلوم )
5- فني تخدير ( دبلوم )
6- أخصائي تصوير طبي .
7- أخصائي طب مخبري .
شروط الوظيفة :
1) أن يكون المتقدم/ ـة حاصلاً/ ـة على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب اعلاه من جهة معترف بها ومعتمدة حسب الاصول.
2) خبرة لا تقل عن 3 سنوات في في التخصص المطلوب.
3) أن يكون المتقدم /ـة حاصل على مزاولة المهنة معتمدة حسب الأصول.
4) أن يكون المتقدم /ـة من سكان مدينة غزة.
5) أن يجيد اللغة الانجليزية ( قراءة ، كتابة ، محادثة).
6) أن يكون لديه /ـا مهارات وخبرة في استخدام الحاسوب (برامج الاوفيس – برامج الانترنت).
7) القدرة على التعامل ضمن الفريق.
8 أن يكون متفرغاً.
9) أن يعمل في جميع الفترات سواءً (صباحي، مسائي، ليلي)
ملاحظات هامة
1. يبدأ التسجيل للوظيفة أعلاه يوم الأحد الموافق 3/12/2022 وينتهي يوم الاربعاء الموافق 7/12/2022.
2. سيتم استبعاد المتقدم غير المطابق للشروط من قبل لجنة مختصة.
3. سيتم استقبال الطلبات عبر البريد الالكتروني التالي:
4. الاوراق المطلوبة (السيرة الذاتية – الشهادات العلمية – الهوية الشخصية – مزاولة المهنة معتمد من وزارة الصحة – الخبرات – الدورات التدريبية ).
5. تأكيد على كتابة اسم الوظيفة في عنوان البريد المرسل