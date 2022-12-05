فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رقم مرعب لهاري كين بعد هدفه في مرمى السنغال

تشييع حاشد للشهيد عمر مناع في مخيم الدهيشة

السلاح زينة الرجال وباقي الحكاية تفاصيل

الإعلان عن صرف رواتب موظفي السلطة بهذه النسبة

مباراة اليابان وكرواتيا في كأس العالم

مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في مونديال قطر

الاحتلال يصدر قرارًا بهدم بناية سكنية في سلوان

الاقتصاد بغزة تعلن أعداد شاحنات الاستيراد والتصدير خلال نوفمبر الماضي

الاحتلال يُجدّد الاعتقال الإداري للقيادي رأفت ناصيف من طولكرم للمرة الثانية

بكيرات: إقبالٌ كبيرٌ على مسابقة "العائلة القرآنية" بالقدس

رقم مرعب لهاري كين بعد هدفه في مرمى السنغال

05 ديسمبر 2022 . الساعة 14:09 بتوقيت القدس
...
رقم مرعب لهاري كين بعد هدفه في مرمى السنغال

تمكن نجم منتخب إنجلترا، هاري كين، من تسجيل أول هدف له في بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، للمرة الأولى على أرضٍ عربية.

وحقق المنتخب الإنجليزي فوزاً كبيراً بنتيجة 3-0 على حساب منتخب السنغال في مباراة الدور ثمن النهائي التي استضافها استاد البيت.

وسجل هاري كين الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا في اللقاء بالدقيقة (45)، بعد أن تسلم كرة قبل منطقة الجزاء، وتوغل بها داخل المنطقة وسددها قوية في المرمى، وهذا الهدف رقم 52 له مع منتخب إنجلترا، وبفارق هدف عن واين روني الهدّاف التاريخي للأسود الثلاثة برصيد 53 هدفًا.

بهذا الهدف، سجل كين رقمًا قياسيًا فريدًا منذ مونديال 1966؛ إذ سجل 7 أهداف في كأس العالم من 7 تسديدات على المرمى وهو رقم قياسي لأي لاعب بدقة 100%.

وسجل كين 6 أهداف في مونديال روسيا 2018، عندما قاد إنجلترا لبلوغ الدور نصف النهائي، وافتتح عدداه التهديفي في مونديال قطر، ويطمح لتحقيق اللقب الغائب عن خزائن الإنجليز منذ 56 عاما.

 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#دور ال16 #السنغال #كأس العالم #هاري كين #مونديال قطر #انجلترا #قطر2022

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة