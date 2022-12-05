رقم مرعب لهاري كين بعد هدفه في مرمى السنغال

تمكن نجم منتخب إنجلترا، هاري كين، من تسجيل أول هدف له في بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر منذ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، للمرة الأولى على أرضٍ عربية.

وحقق المنتخب الإنجليزي فوزاً كبيراً بنتيجة 3-0 على حساب منتخب السنغال في مباراة الدور ثمن النهائي التي استضافها استاد البيت.

وسجل هاري كين الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا في اللقاء بالدقيقة (45)، بعد أن تسلم كرة قبل منطقة الجزاء، وتوغل بها داخل المنطقة وسددها قوية في المرمى، وهذا الهدف رقم 52 له مع منتخب إنجلترا، وبفارق هدف عن واين روني الهدّاف التاريخي للأسود الثلاثة برصيد 53 هدفًا.

بهذا الهدف، سجل كين رقمًا قياسيًا فريدًا منذ مونديال 1966؛ إذ سجل 7 أهداف في كأس العالم من 7 تسديدات على المرمى وهو رقم قياسي لأي لاعب بدقة 100%.

وسجل كين 6 أهداف في مونديال روسيا 2018، عندما قاد إنجلترا لبلوغ الدور نصف النهائي، وافتتح عدداه التهديفي في مونديال قطر، ويطمح لتحقيق اللقب الغائب عن خزائن الإنجليز منذ 56 عاما.

المصدر / وكالات