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بث مباشر مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في مونديال قطر 2022

05 ديسمبر 2022 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
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بث مباشر مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في مونديال قطر

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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