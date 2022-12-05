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مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في مونديال قطر 2022
05 ديسمبر 2022 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
بث مباشر مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في مونديال قطر
المصدر / فلسطين أون لاين
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