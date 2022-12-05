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تأوي حوالي 100 فرد

الاحتلال يصدر قرارًا بهدم بناية سكنية في سلوان

05 ديسمبر 2022 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
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الاحتلال يصدر قرارٍا بهدم بناية سكنية في سلوان

أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرارًا يقضي بهدم بناية سكنية في حي واد قدوم ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، حيث تضم البناية السكنية 10 شقق، تأوي حوالي 100 فرد.

وأوضحت مصادر محلية، أن محاكم الاحتلال رفضت تأجيل أو تجميد هدم البناية، وأمهلت ساكنيها حتى السابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري لتنفيذ الهدم، وإلا ستقوم آلياتها بتنفيذ الهدم وتحميل السكان تكاليفه.

ودعت العائلات لوقفة احتجاجية، غداً، قبالة بلدية الاحتلال في القدس للاحتجاج على قرار الهدم.

وكانت الأسر قد تلقت في شهر حزيران الماضي قراراً بالهدم، ومن بينها أسرتان ستهجّران للمرة الثانية في غضون سنتين بعد عمليات هدم سابقة.

وتبلغ مساحة أراضي بلدة سلوان 5640 دونما، وتضم 12 حيا يقطنها نحو 58500 مقدسي، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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