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بكيرات: إقبال كبير على مسابقة "العائلة القرآنية" بالقدس

05 ديسمبر 2022 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
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بكيرات: إقبال كبير على مسابقة "العائلة القرآنية" بالقدس

قال الشيخ عبد الرحمن بكيرات مدير مركز زيد بن ثابت لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم في القدس، إن مسابقة "العائلة القرآنية"، هي الأولى على مستوى العائلات المقدسية، والإقبال عليها كان كبيرًا، وتجاوز ال 100 مشاركة من كلا الجنسين، ويوجد بين المتسابقين من تجاوز 70 عامًا، ومنهم دون الخامسة.

وأضاف بكيرات لـ"ميدان"، اليوم الإثنين، إن مسابقات كثيرة أقيمت على مستوى المدارس، وفي مواسم السنة ورمضان، وأن هدف المسابقة الجديدة هو تحفيز العائلات المرابطة في القدس، والإقبال على كتاب الله حفظًا وتجويدًا وعملًا.

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وأشار إلى أنه يوجد بين المتسابقين من تجاوز 70 عامًا، ومنهم دون الخامسة من العمر، وعدد كبير من الفائزين حصل على علامة 100%، وفاز بجائزة المسابقة المعدة لذلك، ومن تجاوز 90%، حصل على جائزة ترضية.

وقال بكيرات إن اللجنة المنظمة تفاجئت بأعداد كبيرة من غير المنتسبين لمراكز قرآنية، وسيتم متابعتهم، وهذه المسابقة لن تكون الأولى وسيتبعها العديد من المسابقات.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القدس المحتلة #عبد الرحمن بكيرات #مسابقة في القدس #مسابقة العائلة القرآنية

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