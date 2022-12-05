الاحتلال يواصل بناء المصعد الكهربائي التهويدي في المسجد الإبراهيمي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، العمل في بناء المصعد الكهربائي التهويدي في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وقال مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري خلال تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: إنّ "قوات الاحتلال تواصل عمليات الحفر وصبّ (الباطون) بآليات ثقيلة في الساحات الخارجية الغربية للمسجد الإبراهيمي، تنفيذًا لما يُسمّونه (المسار السياحي)، كما تعمل على إتمام تركيب المصعد الكهربائي على الواجهة الرئيسية للحرم".

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من جانبه، اعتبر مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي، أنّ ما تقوم به قوات الاحتلال انتهاكًا صارخًا للحرم الشريف، وعبثًا غير مسبوق بمعالمه التاريخية.

تجدر الاشارة إلى أنّ سلطات الاحتلال شرعت في شهر آب/أغسطس من العام الماضي، بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل حديقة توراتية وتركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون شيقل لتمويله.

المصدر / فلسطين أون لاين