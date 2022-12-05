مركز العودة يُطلق اليوم أسبوع العودة السنوي الثالث

أطلق مركز العودة الفلسطيني في لندن، اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022م، فعاليات أسبوع العودة السنوي الثالث، وذلك بمشاركة نحو 26 شخصية فلسطينية وعربية ودولية من الباحثين والمفكرين والناشطين الداعمين للحق الفلسطيني من بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وفلسطين.

وأكد المركز الذي ينشط في العاصمة البريطانية، أنّ أسبوع العودة لهذا العام هو تذكير بأنّ أكثر من ٧ ملايين فلسطيني لا يزالون لاجئين حتى اليوم منذ أكثر من ٧٤ عامًا، وبأنّ القصة بدأت من لندن، حين اعتبر آرثر بلفور ألّا وجود للشعب الفلسطيني، وأنه يمتلك الحقّ للتصرف بأرضه.

وشدّد على أنّ أسبوع العودة لهذا العام صرخة فلسطينية جديدة في أُذن العالم الحر والمتحضر، أنّ الكبار يموتون، لكنّ الصغار لا ينسون".

وقال المركز:" إنّ أسبوع العودة لهذا العام يتضمن 5 ندوات إلكترونية بواقع واحدة في كل يوم في الفترة ما بين 5 إلى 9 ديسمبر كانون أول الجاري، وتتناول العناوين التالية: (74 سنة من إنكار إسرائيل لقرار الأمم المتحدة رقم 194".

وأضاف:" والحراك التضامني وبناء حركة عالمية من أجل فلسطين-أوقفوا الصندوق القومي اليهودي.. أكثر من 120 عامًا من الاستعمار-التغريبة الفلسطينية: أمريكا اللاتينية تتحول إلى الأحمر-ندوة فنية).

ويتيح مركز العودة للجمهور إمكانية حضور فعاليات هذا الحدث السنوي، الذي يستضيف في ندوته الأخيرة فنانين وموسيقيين وفنانين فلسطينيين ومتضامنين مع القضية الفلسطينية وسيتخلله جمع تبرعات لوكالة الأونروا حصريًّا، حيث تعاني من أزمة مالية تُهدّد عملها في خدمة قرابة 6 ملايين لاجئ فلسطيني.

وأوضح أنّ الحدث يحمل هذا العام انطباعات استثنائية بالنسبة للفلسطينيين ولكلّ المتضامنين والداعمين في أنحاء العالم، وخاصة في الغرب.

وبيّن أنّ هذا العام حمل تحولات في الموقف السياسي بشأن الحقوق الفلسطينية، شهدتها السياسات الغربية، ففي ظل الأجواء التي خيّمت عليها حرب أوكرانيا والدعم المستحق للشعب الأوكراني وقضيته في مواجهة الاعتداء على أراضيه، لم تحمل هذه المشاعر أيّ شعور بالمسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنّ سياسات الدعم الأوروبي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، وللاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين عكست ازدواجية سيكتبها التاريخ لهذا الجيل وللأجيال القادمة.

وكان مركز العودة أطلق فعاليات أسبوع العودة السنوي أول مرة عام 2020، تزامنًا مع إحياء الذكرى السنوية لقرار حقّ العودة الفلسطيني رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (11 ديسمبر 1948)، وكذلك ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 1948) بالإضافة إلى ذكرى تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا (8 ديسمبر 1949).

المصدر / وكالات