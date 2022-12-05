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مباريات اليوم الاثنين 5/12/2022 كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين

05 ديسمبر 2022 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
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مباريات اليوم الاثنين 5/12/2022 كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين
محمد إسماعيل زقوت

تتواصل مباريات اليوم الاثنين 5/12/2022 في كأس العالم 2022 لكرة القدم 2022 في قطر، لليوم (16) على التوالي، بإقامة مباريتين، ضمن دور ال16 (ثمن النهائي) والمؤهل إلى ربع النهائي.

وتأتي مباريات يوم الاثنين 5/12، ضمن دور ثمن النهائي من بطولة كأسع العالم 2022 وتجمع المباراة الأولى منتخب اليابان ضد منتخب كرواتيا والمباراة الثاني وتجمع منتخب البرازيل ضد منتخب كوريا الجنوبية.

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مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5/12/2022 في كأس العالم في دور ال16، على النحو التالي:

منتخب اليابان ضد منتخب كرواتيا.. كأس العالم 2022

المباراة الأولى: اليابان ضد كرواتيا، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على ملعب الجنوب.

منتخب البرازيل × منتخب كوريا الجنوبية.. كأس العالم 2022

المباراة الثانية: البرازيل ضد كوريا الجنوبية، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على ملعب 974.

مباريات اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.png

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ما هي القنوات الناقلة لمباريات يوم الاثنين 5/12 في كأس العالم 2022 في دور ال16؟

المباراة الأولى: تذاع مباراة اليابان وكرواتيا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD، وقناة الكأس اكسترا 1 HD، وقناة الكأس اكسترا 2 HD.

المباراة الثانية: تذاع مباراة البرازيل وكرويا الجنوبية على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 HD، وقناة الكأس اكسترا 1 HD، وقناة الكأس اكسترا 2 HD.

المعلقين على مباريات الاثنين 5/12 في كأس العالم 2022 في قطر في دور ال16، كالتالي:

مباراة مباراة اليابان وكرواتيا وتذاع بتعليق مشاري القرني ورؤوف خليف.

مباراة الأرجنتين وأستراليا وتذاع بتعليق عصام الشوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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