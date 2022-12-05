مباريات اليوم الاثنين 5/12/2022 كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين

تتواصل مباريات اليوم الاثنين 5/12/2022 في كأس العالم 2022 لكرة القدم 2022 في قطر، لليوم (16) على التوالي، بإقامة مباريتين، ضمن دور ال16 (ثمن النهائي) والمؤهل إلى ربع النهائي.
وتأتي مباريات يوم الاثنين 5/12، ضمن دور ثمن النهائي من بطولة كأسع العالم 2022 وتجمع المباراة الأولى منتخب اليابان ضد منتخب كرواتيا والمباراة الثاني وتجمع منتخب البرازيل ضد منتخب كوريا الجنوبية.
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مواعيد مباريات اليوم الاثنين 5/12/2022 في كأس العالم في دور ال16، على النحو التالي:
منتخب اليابان ضد منتخب كرواتيا.. كأس العالم 2022
المباراة الأولى: اليابان ضد كرواتيا، في تمام الساعة 06:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 05:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 04:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على ملعب الجنوب.
منتخب البرازيل × منتخب كوريا الجنوبية.. كأس العالم 2022
المباراة الثانية: البرازيل ضد كوريا الجنوبية، في تمام الساعة 10:00م بتوقيت السعودية وقطر والأردن والساعة 09:00م بتوقيت فلسطين ومصر والساعة 08:00م بتوقيت الجزائر تونس والمغرب على ملعب 974.
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ما هي القنوات الناقلة لمباريات يوم الاثنين 5/12 في كأس العالم 2022 في دور ال16؟
المباراة الأولى: تذاع مباراة اليابان وكرواتيا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 HD، وقناة الكأس اكسترا 1 HD، وقناة الكأس اكسترا 2 HD.
المباراة الثانية: تذاع مباراة البرازيل وكرويا الجنوبية على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 HD، وقناة الكأس اكسترا 1 HD، وقناة الكأس اكسترا 2 HD.
المعلقين على مباريات الاثنين 5/12 في كأس العالم 2022 في قطر في دور ال16، كالتالي:
مباراة مباراة اليابان وكرواتيا وتذاع بتعليق مشاري القرني ورؤوف خليف.
مباراة الأرجنتين وأستراليا وتذاع بتعليق عصام الشوالي.
معلقو مباراتي اليوم في #كاس_العالم #قطر2022
مشاري القرني.. مصطفى ناظم.. خالد الحدي.. سمير اليعقوبي#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/UEy11yne6r
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 5, 2022