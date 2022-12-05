كتائب القسام: مجاهدونا استهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات في جنين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن تمكن مجاهديها اليوم الإثنين من استهداف قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة في جنين.

وقالت الكتائب في بيان عسكري مقتضب: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكَّن مجاهدونا فجر اليوم من استهداف قوات الاحتلال المتواجدة في منطقة الهدف محيط مخيم جنين بصليات كثيفة من الرصاص وعبوات متفجرة."

وشهد محيط مخيم جنين اشتباكات عنيفة، بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة.

وأقامت قوات الاحتلال حواجز طيارة في عدة مناطق، وسط إطلاق نار كثيف، واندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين الذين تصدوا للاقتحام.

وسُمع في المخيم دويّ كثيف من الطلقات النارية ناجمة عن تصدي مقاومين لقوات الاحتلال في أكثر من مكان بالمخيم، كما دوّت صافرات الإنذار في المخيم، تزامنًا مع عملية الاقتحام.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم، يحيى السعدي، نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير بسام السعدي.

وسجلت المقاومة في الضفة الغربية 18 عملًا مقاومًا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، من بينها عمليتي إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، وعملية إلقاء زجاجة حارقة، واندلاع 9 نقاط مواجهة متفرقة.

وأبرز العمليات النوعية خلال الساعات الأخيرة إلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال في حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، وإطلاق نار استهدف مستوطنة ألون موريه في نابلس، إلقاء حجارة وتحطيم مركبة للمستوطنين قرب بلدة تقوع في بيت لحم.

كما أطلق مقاومون النار صوب مستوطنة بيت إيل في رام الله، ألقى شبان ثائرون زجاجات حارقة وأحرقوا كاميرات مراقبة عسكرية في بلدة الطور بالقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين