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"حماس" تزف الشهيد عمر مناع وتدعو لتصعيد المقاومة لصد عدوان الاحتلال

05 ديسمبر 2022 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
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زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد الشاب عمر مناع (الفرارجة) (23 عاماً)، الذي ارتقى فجر اليوم الإثنين، بنيران قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة، جنوب شرق مدينة بيت لحم، داعية في السياق لتصعيد المقاومة لصد عدوان الاحتلال.

وأكدت حركة "حماس"، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن شعبنا الحرّ وشبابنا الثائر سيواجه عدوان الاحتلال بمزيد من المقاومة، وإنّ محاولات الاحتلال المستميتة لوقف المقاومة ستفشل بسواعد الأبطال الذين ينتفضون في كل أرجاء الوطن.

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ووجهت التحية لأهلنا وثوار شعبنا في بيت لحم الذين تصدوا لعدوان الاحتلال على مخيم الدهيشة، والعزاء لذوي الشهيد ومحبيه، ودعاؤنا بالشفاء العاجل للمصابين، والحرية للأسرى ومن بينهم يزن مناع شقيق الشهيد عمر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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