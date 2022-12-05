سون يأمل في "معجزة أخرى" أمام نجوم البرازيل

كان صاحب التمريرة الحاسمة الرائعة التي أهدت كوريا الجنوبية هدف الفوز القاتل 2-1 على البرتغال وبطاقة العبور الى الادوار الاقصائية للمرة الثالثة في تاريخها. يأمل هيونغ-مين سون في أن يحقق "محاربو تايغوك" "معجزة أخرى" أمام البرازيل بطلة العالم خمس مرات المرشحة لحصد نجمة سادسة في مونديال قطر.

بدت كوريا الجنوبية في طريقها للعودة الى بلادها الى حين تسجيل البديل هوانغ هي-تشان هدف الفوز في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع، لترافق البرتغال الى ثمن النهائي وتطيح بالأوروغواي التي حققت تزامنًا فوزًا غير مجديًا على غانا 2-0.

ولم يسجل بعد نجم توتنهام الانجليزي في مونديال قطر، لكنه مرّر الكرة الحاسمة بطريقة رائعة بين كثافة مدافعين كانت الاغلى لمنتخبه الذي تأهل بفضل الاهداف المسجلة على حساب الاوروغواي بعد أن تعادلا نقاطًا وبفارق الاهداف، علمًا أنهما تعادلا سلبًا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الاولى من المجموعة الثامنة.

لكن سون الذي يلعب بقناع على وجهه بعد جراحة خضع لها الشهر الفائت لمعالجة كسر حول عينه اليسرى، قال إنهم ليسوا مستعدين للعودة إلى الديار بعد.

وبعد دور أول كان عنوانه المفاجآت المدوية، يرغب الكوريون في تحقيق أخرى.

أطول ست دقائق في حياتي

قال صاحب الـ30 عامًا الذي انهمر بالبكاء بعد التأهل "هذا أمر رائع ولكن البطولة لم تنته بعد. تحدثنا دائمًا أن التأهل الى الدور الـ16 هو هدفنا ولكن علينا الآن محاولة الذهاب أبعد من ذلك".

وأردف "آمل أن نحقق معجزة أخرى".

قال سون "كانت أطول ست دقائق في حياتي. ولكن في هذه الدائرة، كنا جميعًا ايجابيين. قلت +حتى لو سجلت الاوروغواي هدفًا آخر، أنا فخور جدًا بهذا الفريق وفخور أنكم قدّمتم كل ما لديكم وسنرى ما سيحصل. لذا انتظرنا، كان انتظارًا طويلا".

المصدر / أ ف ب