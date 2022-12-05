نيمار قد يعود للتشكيلة حسب تصريحات مدربه تيتي

ألمح مدرب المنتخب البرازيلي تيتي الى إمكانية مشاركة نيمار اليوم ضد كوريا الجنوبية في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر.

وغاب نيمار عن المنتخب البرازيلي بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المباراة الافتتاحية ضد صربيا، وكان هناك تخوف من إمكانية عدم إكماله المونديال.

لكن يبدو أن نجم باريس سان جرمان الفرنسي على طريق التعافي في الوقت المناسب، للتواجد بجانب زملائه على استاد 974 في الدوحة وفق ما ألمح تيتي.

وقال المدرب البرازيلي "في ما يخص نيمار، إذا كان كل شيء على ما يرام، سيلعب غداً" ضد كوريا الجنوبية بعدما غاب عن الفوز على سويسرا (1-صفر) والخسارة التاريخية بنفس النتيجة أمام الكاميرون التي ألحقت بـ"سيليساو" هزيمته الأولى في كأس العالم أمام منتخب إفريقي.

وعودة نيمار ليست بالخبر السار بالنسبة لكوريا الجنوبية ومدربها البرتغالي باولو بينتو الذي أقر "سنكون منافقين إذا قلنا إننا نفضل اللعب بوجود نيمار. ستكون كذبة. نفضّل ألا يلعب. لكن بصراحة أنا شخصياً أفضل دائماً أن يلعب أفضل اللاعبين".

وتذمّر بينتو من جدولة المباريات، لاسيما أن فريقه خاض مباراته الأخيرة في دور المجموعات الجمعة حين تغلب على البرتغال 2-1 وحجز بطاقته على حساب الأوروغواي، وسيخوض مباراة ثمن النهائي الإثنين.

وقال بهذا الصدد "بعد كل الارهاق الجسدي من مباراتينا السابقتين، كان علينا التعامل أيضاً مع الإرهاق الذهني بعد مباراة البرتغال. قررت أن أمنح اللاعبين يوم راحة في الأمس ولم نتمرن سوى اليوم (الأحد)".

وتابع "بالطبع هذا عبء على الفرق. إنه عبء إضافي مقارنة مع البرازيل... التي غيّرت تشكيلتها للمباراة الأخيرة (ضد الكاميرون بعدما كانت ضامنة تأهلها): قاموا بشيء لم نكن بإمكاننا أن نفعله في المباراة الأخيرة"، وهو إراحة اللاعبين.

طبيب "السامبا" رفض تأكيد مشاركة نيمار من عدمها على اعتبار أن المنتخب لم يتدرب بعد مباراة الكاميرون.

المصدر / أ ف ب