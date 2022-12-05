أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم الإثنين، عن شعار انطلاقتها لهذا العام، في إطار إحيائها لفعاليات ذكرى انطلاقتها الــ35.

وقالت "حماس"، إنّ شعار الانطلاقة لهذا العام، والذي يُعبّر عن الثوابت التي تؤمن بها الحركة والأهداف التي تسعى إليها، حيث يتزيَّن الشعار بخارطة فلسطين من البحر إلى النهر ومن الناقورة إلى أم الرشراش مُتوشّحة بالكوفية الفلسطينية، وعلى جانبها الأيمن البندقية يرفرف عليها علم فلسطين.

وأوضح أنّ ذلك يأتي تأكيدًا على أنّ البندقية هي خيار التحرير الأوحد، وبها ستكسر قيود الغاصب المحتل عن أرضنا وشعبنا وأسرانا، كما تتوسط الشعار قبة الصخرة المشرفة التي ترمز إلى القدس؛ العاصمة الأبدية لفلسطين وعنوان ووجهة الصراع مع المحتل.

ونوّهت إلى أنّ الشعار الذي يأتي هذا العام تحت عنوان: (نحو القدس.. آتون بطوفان هادر).

وأضافت: شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية آتون حتمًا لتحرير القدس والمقدسات طوفانًا هادرًا من كل فلسطين ومن كل البلاد العربية والإسلامية، وحيثما تواجد أحرار العالم من أنصار الحق الفلسطيني، مُثبتًا بذلك أنّ الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم هم إلى جانب الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من معركة التحرير والعودة.

وأكدت أنها وإذ تعلن عن شعار انطلاقتها لهذا العام فإنها تتوجه بالتحية لأرواح شهداء شعبنا الأبرار ولأسرانا البواسل ولجرحانا الميامين ولعموم أبناء شعبنا المجاهد المرابط الثائر في الضفة والقدس والداخل المحتل والشتات وغزة، مجددة العهد مع شعبها وأمتها على أن تظل رأس حربة التحرير والعودة القريبة، داعيةً شعبنا لتصعيد ثورته ومقاومته، وأمتنا إلى مزيد من حشد وتعبئة الطاقات لاقتلاع المحتل الغاصب ودحره عن أرضنا قريبًا بإذن الله.

شعار انطلاقة "حماس" الـ35





المصدر / فلسطين أون لاين