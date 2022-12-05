الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبدءًا في جنين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال المحرر يحيى السعدي، نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي المعتقل منذ شهر أغسطس الماضي.

ووفق مصادر محلية فقد تسللت قوات خاصة "مستعربين" (تضم يهودَ ودروزًا) للمخيم رافقها لاحقًا تعزيزات عسكرية، واعتقلت السعدي وسط اشتباكات عنيفة مع مجموعات المقاومة.

وفي أقصى جنوب الضفة، مدينة الخليل، اعتُقل باسم محمد الزهور، وشقيقه معين، وبكر عوني الزهورـ ومطيع محمد الزهور، وحمزة حسين الزهور، وجميعهم من بلدة بيت كاحل، ومحمد ارزيقات من تفوح.

وفي مدينة بيت لحم، اعتُقل المحرر يزن مناع، والمحرر عدي أبو نصار، والمحرر معاذ أبو نصار، وجميعهم من مخيم الدهيشة.

وفي رام الله، اعتُقل مهدي سعيد الخواجا، وعدي عقل سرور، والمحرر أمير الخواجا، وجميعهم من نعلين، والفتى ياسر عرفات الشافعي من البيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين