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الـFBI: تطبيق تيك توك يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي

05 ديسمبر 2022 . الساعة 07:07 بتوقيت القدس
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الـFBI: تطبيق تيك توك يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي

أثار كريس راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، مخاوف تتعلق بالأمن القومي يمثلها تطبيق "تيك توك".

وحذّر راي، من أن السيطرة على تطبيق مشاركة المقاطع المصورة الشهير تقبع في أيدي الحكومة الصينية التي اعتبر أنها "لا تشاركنا قيمنا".

كما قال راي إن الـ"إف. بي. آي" يشعر بالقلق إزاء أن الصينيين لديهم القدرة على التحكم في خوارزمية توصيات التطبيق، ما يسمح لهم "بالتلاعب بالمحتوى، وإذا أرادوا ذلك، يمكنهم استخدامه في عمليات التأثير"، بحسب تعبيره.

وأكد راي أيضاً أن الصين يمكنها استخدام التطبيق لجمع بيانات عن مستخدميه لاستخدامها في عمليات التجسس التقليدية.

المصدر / وكالات
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