صفقة جديدة في الدرجة الممتازة ..

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي شباب جباليا عن ضم اللاعب محمود أبو النصر، لتعزيز صفوف الفريق في مرحلة الإياب من بطولة دوري الدرجة الممتازة.

وجاء التعاقد مع أبو النصر لتدعيم الجبهة اليمني، التي عاني منها الفريق خلال مرحلة الذهاب من المسابقة، ليكون اللاعب الثاني الذي تم قيده بعد حارس المرمى يوسف حمادة.

وتشهد فترة الانتقالات الشتوية حالة من الركود على صعيد أندية الدرجة الممتازة، حيث تعتبر الموسم الحالي محدودة، ولم تتعاقد الأندية سوى مع 10 لاعبين فقط.

وفي سياق منفصل، تعاقد نادي نماء مع 3 لاعبين وهم ( عبدالله المجايدة، وأمين الهسي، وبلال مشتهي).