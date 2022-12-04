هل يشارك نيمار في مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية؟

ألمح مدرب المنتخب البرازيلي تيتي الى إمكانية مشاركة نيمار الإثنين ضد كوريا الجنوبية في الدور ثمن النهائي لمونديال قطر.

وغاب نيمار عن المنتخب البرازيلي بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال المباراة الافتتاحية ضد صربيا، وكان هناك تخوف من إمكانية عدم إكماله المونديال.

لكن يبدو أن نجم باريس سان جرمان الفرنسي على طريق التعافي في الوقت المناسب، للتواجد بجانب زملائه الإثنين على استاد 974 في الدوحة وفق ما ألمح تيتي.

وقال المدرب البرازيلي "في ما يخص نيمار، سيتمرن بعد ظهر اليوم (الأحد) وإذا كان كل شيء على ما يرام، سيلعب غداً" ضد كوريا الجنوبية بعدما غاب عن الفوز على سويسرا (1-صفر) والخسارة التاريخية بنفس النتيجة أمام الكاميرون التي ألحقت بـ"سيليساو" هزيمته الأولى في كأس العالم أمام منتخب إفريقي.

وعودة نيمار ليست بالخبر السار بالنسبة لكوريا الجنوبية ومدربها البرتغالي باولو بينتو الذي أقر "سنكون منافقين إذا قلنا إننا نفضل اللعب بوجود نيمار. ستكون كذبة. نفضّل ألا يلعب. لكن بصراحة أنا شخصياً أفضل دائماً أن يلعب أفضل اللاعبين".

المصدر / وكالات