ورطة كبيرة تواجه منتخب البرازيل قبل مباراة كوريا

يواجه أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، مشكلة غياب العديد من لاعبيه في مختلف الخطوط وخاصة في الخط الخلفي، قبل مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ 16 من بطولة كأس لعالم قطر 2022.

ويعاني منتخب "السامبا" من نقص حادٍ على مستوى الأظهرة؛ فاللاعبون الأساسيون في هذين المركزين دانيلو وأليكس ساندرو ما زالا يتعافيان من إصابة تعرضا لها خلال المباراة ضد صربيا كما خرج بديل الأخير أليكس تيليس مصابًا في ركبته ضد الكاميرون وودّع البطولة، في حين لم يعد المخضرم داني ألفيس (39 عامًا) يقدم ضمانات دفاعية كاملة؛ بسبب نزعته الهجومية وعدم سرعته في الارتداد خاصة مع تقدمه في السن.

وفي حال عدم قدرة دانيلو أو ساندرو على المشاركة في مواجهة ثمن النهائي، فربما يلعب قلب الدفاع، ماركينيوس، في يسار خط الدفاع وألفيس في الجهة اليمنى، كما سيكون إشراك إيدر ميليتاو، مدافع ريال مدريد على الجهة اليمنى أحد الخيارات كما فعل في المباراة الثانية ضد سويسرا، وربما يلجأ تيتي إلى الدفع بدانيلو في مركز الظهير الأيسر بعدما تدرب على ذلك في الأيام الأخيرة.

ويسعى منتخب "السيليساو" للحفاظ على صلابة خط دفاعه، بعدما تلقت شباكه هدفًا واحدًا فقط في دور المجموعات، وجاء في المباراة الثالثة التي خاضتها البرازيل بعد ضمان التأهل، علمًا أن شباكه لم تهتز سوى 5 مرات فقط في 17 مباراة خاضها الفريق في تصفيات أمريكا الجنوبية، مقابل تسجيل مهاجميه 40 هدفًا.

وعلى الصعيد الهجومي، وفي حال استمرار غياب نيمار، فسيكون من المنتظر أن يكون لاعب ريال مدريد المتميز، رودريغو، الخيار الأول للمدرب تيتي ومن الممكن أن يوفر برونو غيمارايش (لاعب نيوكاسل يونايتد) حلولًا إضافية لمدرب "السيليساو"، مع الدفع بلوكاس باكيتا إلى الأمام في مركز صانع اللعب.

وتسعى البرازيل للفوز بلقبها السادس في كأس العالم، لكن الاحتياجات البدنية في تزايد مستمر، والوقت قصير وتأثير المباريات يتراكم، ولا يوجد وقت كافٍ للتعافي، فضلًا عن أن البطولة على الجانب الذهني قاسية جدًا، وكثافة المباريات عالية المستوى.

ويلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الكوري الجنوبي غدًا الإثنين على استاد 974، في تمام الساعة العاشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت مصر، بحثًا عن بطاقة الدور ربع النهائي.

المصدر / وكالات