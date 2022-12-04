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نابلس.. أمن السلطة يداهم حفل استقبال المحرر عمرو حسني

04 ديسمبر 2022 . الساعة 20:17 بتوقيت القدس
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اعتداءات أمن السلطة تتصاعد ضد الأسرى المحررين والطلبة والنشطاء في الضفة (صورة أرشيفية)

داهمت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الأحد، حفل استقبال الأسير المحرر عمرو حسني جبارة في قرية سالم شرق نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من أجهزة أمن السلطة اقتحمت مكان استقبال الأسير المحرر جبارة في قرية سالم.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير جبارة، بعد أن أمضى 20 شهرا في سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال جبارة في نيسان/ أبريل عام 2021م، بعد دهم قوات خاصة من المستعربين التابعة لجيش الاحتلال منزله في قرية العقربانية بالأغوار الوسطى شمال شرق نابلس.

وفي أغسطس 2020 حاولت قوة خاصة تابعة للاحتلال اعتقال عمرو في قرية العقربانية، ولم يكن متواجدا بالمكان، فيما كان شقيقه عبد الرحمن يتجه نحو مزعة الأغنام التابعة للعائلة، فأوقفهم جنود الاحتلال وأطلقوا النار على رأس شقيقه، ليرقد عدة أسابيع في المشفى.

وعمرو جبارة أسير محرر اعتقل مرات عديدة لدى قوات الاحتلال، واعتقل سابقا في عام 2017 وعام 2014م، إلى جانب اعتقالاتها في عام 2020 واعتقاله في عام 2021 والذي انتهى اليوم، وكان في استقباله قوة من أجهزة أمن السلطة قمعت حفل الاستقبال.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#أمن السلطة #نابلس #الضفة الغربية

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