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"الجهاد": استقبال هرتسوغ في البحرين طعنة للشعب الفلسطيني

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"الجهاد": استقبال هرتسوغ في البحرين طعنة للشعب الفلسطيني

04 ديسمبر 2022 . الساعة 20:10 بتوقيت القدس
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أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأشد العبارات استقبال رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي اسحق هرتسوغ في العاصمة البحرينية.

وقال الناطق باسم الحركة طارق سلمي في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "إن زيارة هرتسوغ لأي دولة عربية أو إسلامية هي طعنة للشعب الفلسطيني، وخذلان كبير لقضية العرب والمسلمين الأولى".

وبين أن كيان الاحتلال يسعى من خلال هذه الزيارة وغيرها إلى التغطية على عدوانه وارهابه، وعلى تصاعد جرائم القتل والإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس.

وأشاد الناطق باسم الجهاد برفض الشعب البحريني لهذه الزيارة، داعياً كل الشعوب العربية والإسلامية إلى إعلاء صوتها في رفض التطبيع والتصدي لكل محاولات الاختراق الصهيوني في عالمنا العربي والإسلامي.

وتوجه رئيس كيان الاحتلال يتسحاق هرتسوغ اليوم إلى البحرين في أول زيارة من نوعها للمنامة، والتقى ملكها حمد بن عيسى آل خليفة.

وكانت البحرين قد أعلنت في 11 سبتمبر 2020، عن موافقتها على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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