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خاص ما هي رسائل كتائب القسام من إطلاق صواريخ "أرض جو"؟

04 ديسمبر 2022 . الساعة 19:41 بتوقيت القدس
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أكد الباحث في الشأن الفلسطيني أحمد أبو زهري، على أن تصدي كتائب القسام بدفاعاتها الجوية لطيران الاحتلال الإسرائيلي الذي يقصف قطاع غزة، يدلل على قدرة المقاومة على تحدي الاحتلال وتثبيت المعادلات.

وقال أبو زهري في حديث خاص لـ"فلسطين أون لاين": التصدي لطائرات الاحتلال (بالصواريخ الموجهة والرشاشات) الثقيلة هو عمل بطولي من المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام، وهو يعكس قدرة المقاومة على "التحدي" وتثبيت المعادلات التي فرضتها مع الاحتلال.

وأضاف: "هذا تأكيد واضح بأن المقاومة لن تمرر أي عدوان إسرائيلي على القطاع، وأنها تمتلك خيارات متعددة للتعامل مع طائرات العدو"، مشدداً على أن "القدرة على إطلاق الصواريخ وسط تحليق مكثف لطائرات العدو الاستطلاعية يعني (فشل جديد للاحتلال) وجهوده "الاستخبارية" من عدة نواحي".

وأضاف: "فمن جانب فشل في إمكانية معرفة أماكن تخزين الاسلحة والمعدات بما فيها هذه الصواريخ، ومن جانب آخر فشل في معرفة هوية مطلقي الصواريخ والأماكن التي تطلق منها ولم يتمكن من إعاقة مهماتهم أو حتى إصابتهم أثناء الإطلاق خصوصا أن طائرات الاحتلال تعرضت عدة مرات لإطلاق صاروخي من غزة من ذات الصواريخ".

وأردف بالقول: "من ينظر الاحتلال بخطورة بالغة لما حدث ويشعر بالارتباك نتيجة وصول هذه الاسلحة للمقاومة ويخشى من أن يتم تهريب مزيد من هذه الصواريخ، كما يخشى من أن تقوم المقاومة بتطويرها، لكن (الخطر الأهم) والذي يبدو أكثر خطورة هو خشية الاحتلال من أن تكون هناك أسلحة مضادة للطائرات أكثر تطورا من صواريخ الأمس وصلت للمقاومة ولم يتم استخدامها بعد، وهذا ما يخيف الاحتلال خشية من أن تفاجئه المقاومة في أي جولة مرتقبة".

من جهته، قال الباحث عبد الله العقاد: الاحتلال الصهيوني أخطأ التقدير عندما فكر الاستفراد بغزة، لتثبت المقاومة ذات المعادلات التي رسمتها من خلال المعركة المفتوحة.

وأوضح العقاد في تصريحات صحفية أن تصدي القسام لطائرات الاحتلال تجبر الاحتلال على الالتزام بقواعد الاشتباك، مشيراً إلى أن سيف القدس وضعت الاحتلال الصهيوني في زاوية ضيقة وحرجة جدًا.

وأضاف العقاد: "الموقف السياسي والعسكري والأمني الصهيوني متهمون بالفشل أمام المجتمع الصهيوني لأنهم أخفقوا في مواجهة الثورة الفلسطينية".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت عن تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة، قائلة في بلاغ عسكري لها عبر موقعها الالكتروني، فجر اليوم الأحد: "تصدت دفاعاتنا الجوية فجر اليوم الأحد 4-12-2022م للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".

كما بثت الكتائب في وقت لاحق مشاهد مصورة من تصدي الدفاعات الجوية القسامية للطيران الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو فجر الأحد 04-12-2022م

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #كتائب القسام #الاحتلال الإسرائيلي #المقاومة الفلسطينية #صواريخ أرض جو

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