غداً.. دعوات لوقفة رافضة للاعتقالات السياسية ضد طلبة بيرزيت

دعت نوادي عدد من الكليات في جامعة بيرزيت، اليوم الأحد، لوقفة رافضة للاعتقال السياسي لطلبة الجامعة، ومساندة للمعتقلين في سجون أجهزة أمن السلطة.

ودعت نوادي كلية الصيدلة والتمريض والمهن الصحية للمشاركة في الوقفة التضامنية المزمع تنظيمها ظهر يوم غد الاثنين على مدخل كلية الصيدلة لمساندة زملائهم المعتقلين، قتيبة تلاحمة والمعتصم بالله عرمان ومحمد عطا.

ومددت محكمة السلطة في رام الله اليوم اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت محمد عمر عطا من قرية دير أبو مشعل لمدة 7 أيام، علما بأنه معتقل منذ 4 أيام لدى جهاز الوقائي.

واعتقل جهاز مخابرات السلطة في رام الله الطالب في بير زيت قتيبة تلاحمة من مفرق الجامعة الليلة الماضية، فيما تواصل اعتقال الطالب المعتصم بالله عرمان لليوم السادس على التوالي.

وأشارت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إلى متابعتها استمرار اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت المعتصم عرمان لليوم السادس على التوالي، بعدما مددت محكمة صلح رام الله اعتقاله لـ ١٥ يومًا، يوم الخميس الفائت، على خلفية نشاطه النقابي والطلابي في الجامعة.

وتنظر المجموعة الحقوقية ببالغ الخطورة إلى استمرار اعتقال الطلبة الجامعيين على خلفية نشاطهم النقابي الذي تضمنه الجامعات لطلابها، وتؤيده نصوص حرية الرأي والتعبير والعمل النقابي في القانون.

وتواصل أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية، اعتقالاتها السياسية وانتهاكاتها للحريات العامة، وسط تجاهلٍ تام لكافة المناشدات العائلية والحقوقية المطالبة بالكف عن هذه السياسية والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

وأطلق أهالي المعتقلين السياسيين داخل سجون السلطة برام الله، مناشدات تزامناً مع تواصل انتهاكات الحريات العامة وحملات الاعتقال التي تطال الرموز الوطنية والأسرى المحررين وطلبة الجامعات.

وشرع ثمانية معتقلين سياسيين في سجن أريحا، يوم أمس الإضراب عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم وتنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عنهم، وفي مقدمتهم المعتقل السياسي المطارد والمطلوب للاحتلال مصعب شتية.

فيما يواصل 6 معتقلين سياسيين في زنازين السلطة منذ أيام الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لاستمرار اعتقالهم رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم.

والمعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام سابقا، هم أنور السخل المعتقل منذ 85 يوما، وإسلام بني شمسة المعتقل منذ 85 يوما، ومحمد علاوي المعتقل منذ 93 يوما، وأنس حمدي المعتقل منذ 55 يوما، والشقيقين زهدي قواريق وعمرو قواريق والمعتقلين منذ عدة أيام.