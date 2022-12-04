أول تعقيب من حماس على لقاء ملك البحرين برئيس دولة الاحتلال

استنكر د. باسم نعيم، رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية لحماس- غزة اللقاء التطبيعي الذي عقده ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة،مع رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال نعيم في منشور له عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "مشهد مشين ومستنكر، أن نرى حاكماً عربياً يستقبل رئيس كيان عنصري وزعيم أكبر تنظيم إرهابي، في عاصمة عربية المنامة، وهي التي عرفت بانحيازها لفلسطين طوال تاريخها".

وأضاف وفق متابعة "فلسطين أون لاين": "يحدث هذا في الوقت الذي تجري فيه دماء شبابنا أنهاراً إعدامًا ميدانياً على يد الصهاينة في مدن وقرى فلسطين، وفي الوقت الذي تنتهك حرمة المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، على يد الفاشيين الصهاينة".

وأردف بالقول: "اللقاء جاء في الوقت الذي تخرج الشعوب العربية في مونديال قطر لتعبر عن موقف الأمة الواضح برفض التطبيع والمطبعين وتطرد ممثلي الكيان في كل مناسبة ومن كل زقاق"، معبراً عن أسفه من اللقاء الذي جرى بين هرتسوف والملك البحريني.

وشدد نعيم على أن شرعية الحكم وديمومته، في أي كان، تستمد من إرادة الشعوب وليس من الارتهان لأعداء الأمّة ومخططاتهم، قائلاً: "للأسف بعض الحكام يحاولون قهر شعوبهم وتزييف إرادتهم".

المصدر / فلسطين أون لاين