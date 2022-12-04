اعتراف مثير للاعب برشلونة قبل مباراة المغرب وإسبانيا.. ماذا قال؟

اعترف لاعب منتخب إسبانيا، بابلو غافي، إن مباراة المغرب في ثمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر، ستكون صعبة للغاية، مؤكداً أن الكرة تلعب في الميدان ولا يمكن التقليل من شأن المنافس.

مباراة المغرب وإسبانيا

مباراة المغرب ضد إسبانيا، ستقام الثلاثاء على أرضية ملعب "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة.

وصرح لاعب برشلونة في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ما أتوقعه هو مباراة صعبة للغاية، لأننا نلعب في كأس العالم".

وأردف: "الملعب هو من يتحدث ويقول إن المغرب كان أفضل من كرواتيا وبلجيكا، وهما منتخبان بمستوى عالٍ جداً. يمكن القول إننا رأينا أنه فريق رائع جماعيًا وفرديًا".

وحقق المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي ما عجز عنه عبد الله بليندة في 1994 والفرنسيان الراحل هنري ميشال في 1998 وهيرفيه رونار في 2018، فبلغ ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم بجدارة، متصدراً مجموعة قوية ضمّت كرواتيا وصيفة النسخة الأخيرة وبلجيكا ثالثتها.

انتظر المغاربة 36 عاماً ليكرروا انجاز التأهل، إلا أن منتخب "أسود الأطلس" سيواجه خصماً من العيار الثقيل يتمثل في إسبانيا الشابة بقيادة المدرب لويس انريكي.

بين جيل 1986 بقيادة بادو الزاكي وعزيز بودربالة وعبد المجيد الظلمي ومحمد التيمومي وغيرهم، مرّت أجيال عدة كان أبرزها في مونديال فرنسا 1998 بوجود لاعبين مميزين يحترفون في أوروبيا، ابرزهم في تلك الحقبة مصطفى حجي وعبد الجليل هدا "كماتشو" والمدافع الصلب نور الدين النيبت وصلاح الدين بصير.

المصدر / وكالات