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سبب الخروج المبكر لمنتخب ألمانيا من مونديال قطر

04 ديسمبر 2022 . الساعة 18:02 بتوقيت القدس
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سبب الخروج المبكر لمنتخب ألمانيا من مونديال قطر

انتقد الدولي الألماني السابق، توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، أداء منتخب بلاده بعد الخروج المخيب للآمال من دور المجموعات في مونديال قطر 2022، للمرة الثانية على التوالي، بعد تجرع علقم الإقصاء من الدور الأول لمونديال روسيا 2018.

وكشف توني كروس في تصريحات نقلها موقع (90min)، عن سبب إقصاء "المانشافت" من مونديال قطر، قائلًا: "المنتخب الألماني لم يعانِ من مشكلة في جودة لاعبيه، لكن سبب توديع المنافسات بصورة مبكرة يتعلق بالعلاقة بين المجموعة والمرونة والتلقائية".

وأضاف نجم النادي الملكي: "أعرف لاعبي المنتخب الألماني، لقد لعبت معهم حتى العام الماضي، خرجنا من قبل من دور المجموعات قبل 4 سنوات، لذلك يمكنني التعاطف معهم، لقد شعرت في تلك الفترة بخيبة أمل كبيرة، لأنني كنت أحمل الكثير من الطموحات".

وتابع: "لا يمكن تبرير الخروج من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، لو أُقصينا من البرازيل في ربع النهائي، ربما كان يمكن تقبل الأمر لأن المنتخب البرازيلي يملك 8 لاعبين من طراز عالمي، لكننا نملك 4 لاعبين من طراز كبير، لا يمكن لأحد أن يقنعني بأن جودة المنتخب الألماني تقل عن تلك التي تتمتع بها اليابان".

 

المصدر / وكالات
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