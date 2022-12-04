القوى تدعو لتصعيد المقاومة وإدامة الاشتباك مع الاحتلال في الضفة

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، أبناء شعبنا ومقاومته في الضفة الغربية للتصدي بجميع أشكال المقاومة للاحتلال الإسرائيلي، وإدامة الاشتباك معه ورفع وتيرته، وحرق الأرض تحت أقدام جنوده ومستوطنيه.

وقالت لجنة المتابعة، في بيان صحفي، إنّ جريمة إعدام عمار مفلح في حوارة بنابلس تمثل افتتاحاً للمشهد القادم مع حكومة الاحتلال الفاشية النازية الجديدة، مشيرة أن هذا المشهد سيكون دموياً بالدرجة الأولى، وعنوانه التوحش والتغول على أبناء شعبنا الفلسطيني.

وطالب البيان بضرورة الإسراع في تحقيق وحدة وطنية حقيقية تقوم على مبدأ الشراكة الكاملة وفق استراتيجية وطنية شاملة متفق عليها.

كما دعا البيان للبدء فورًا بإعادة ترتيب الحالة الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل مجلس وطني طبقاً لما ورد في إعلان الجزائر.

ودعت القوى الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك فوراً لفضح وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال أمام جميع المحافل الدولية، وكسر موجة التطبيع التي تورطت بها بعض الأنظمة.

كما دعت لجنة المتابعة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة سياسات الاحتلال العنصرية.

المصدر / فلسطين أون لاين