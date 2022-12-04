ماذا قال بصير قبل مباراة المغرب وإسبانيا؟

حقق المغرب بقيادة المدرب وليد الركراكي ما عجز عنه عبد الله بليندة في 1994 والفرنسيان الراحل هنري ميشال في 1998 وهيرفيه رونار في 2018، فبلغ ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم بجدارة، متصدراً مجموعة قوية ضمّت كرواتيا وصيفة النسخة الأخيرة وبلجيكا ثالثتها.

انتظر المغاربة 36 عاماً ليكرروا انجاز التأهل، إلا أن منتخب "أسود الأطلس" سيواجه خصماً من العيار الثقيل يتمثل في إسبانيا الشابة بقيادة المدرب لويس انريكي.

بين جيل 1986 بقيادة بادو الزاكي وعزيز بودربالة وعبد المجيد الظلمي ومحمد التيمومي وغيرهم، مرّت أجيال عدة كان أبرزها في مونديال فرنسا 1998 بوجود لاعبين مميزين يحترفون في أوروبيا، ابرزهم في تلك الحقبة مصطفى حجي وعبد الجليل هدا "كماتشو" والمدافع الصلب نور الدين النيبت وصلاح الدين بصير.

دفاع متقدّم

حذّر بصير في حديث لوكالة فرانس برس من خطورة منتخب "لا روخا" الذي يمتلك كتيبة من الشبان الناضجين رغم صغر سنّهم "تكمن خصوصية إسبانيا في الاستحواذ، ولاعبوها لا يفقدوا الكرة بسهولة. في الوقت عينه لا يمكن منحهم المساحات في الخلف وهذا سيكون أمراً صعباً على المنتخب المغربي".

تابع صاحب 27 هدفاً في 59 مباراة دولية بين 1994 و2002 "من الناحية التكتيكية، ينبغي على المدرب الوطني (الركراكي) اللعب بأسلوب الدفاع المتقدّم لغلق المنافذ أمام لاعبي اسبانيا وجعل استحواذهم سلبياً، والاعتماد على المرتدات السريعة التي قد تكون مفتاح الفوز".

المصدر / وكالات