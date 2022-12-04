تأجيل النظر في لائحة الاتهام المقدمة ضد الأسير عواودة

أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جلسة النظر في لائحة الاتهام المقدمة ضد الأسير خليل عواودة (40 عامًا)، من بلدة إذنا غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية، حتى الـ25 من الشهر الجاري.

وذكر نادي الأسير، في بيان صحفي، أنّ الأسير عواودة، كان من المفترض أن يُفرج عنه في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد أن خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة 172 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال، وقبل الإفراج عنه بفترة وجيزة، وجهت له "تهمة" محاولة تهريب هاتف أثناء نقله من مستشفى "أساف هروفيه" إلى "الرملة"، وأبقت على اعتقاله حتّى اليوم.

وبين أنه جرى نقل عواودة مؤخرا إلى سجن "عوفر"، علمًا أن عائلته ومنذ تعليق إضرابه لم يسمح لها بزيارته، بعد أن فرضت إدارة السّجون عليه "عقوبة" حرمان من الزيارة لمدة شهرين.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو (4760) أسيراً، من بينهم (33) أسيرة، ونحو (160) قاصرًا، و(820) معتقلًا إداريًّا من بينهم ثلاث أسيرات، وأربع أطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين