أندية الدرجة الممتازة تستلم مبلغ مالي جديد

غزة/ مؤمن الكحلوت:

وزّع اتحاد كرة القدم، مبلغ رعاية شركة "أوريدو" على أندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة، وذلك قبل انطلاق مرحلة الإياب يوم 23 من ديسمبر الجاري.

وحصلت أندية الممتازة البالغ عددها 12 ناديا، على مبلغ 10 آلاف دولار لكل فريق، نظير رعاية "أوريدو" لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يساهم مبلغ الرعاية في إنعاش خزائن الأندية، التي تعاني بشكل كبير في السنوات الأخيرة، جراء الأزمة المالية القاهرة.

وتنتظر أندية قطاع غزة صرف منحة المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمقدمة من الرئيس محمود عباس، والتي لم تصرف منذ 3 سنوات.