فلسطين أون لاين

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بث مباشر مباراة منتخب فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022

04 ديسمبر 2022 . الساعة 15:51 بتوقيت القدس
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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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