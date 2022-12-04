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مباراة منتخب فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022
04 ديسمبر 2022 . الساعة 15:51 بتوقيت القدس
المصدر / فلسطين أون لاين
#فرنسا
#بولندا
#مباراة منتخب فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022
#فرنسا وبولندا
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