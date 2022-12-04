"القسام" تبث مشاهد جديدة للدفاعات الجوية

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد مصورة من تصدي الدفاعات الجوية القسامية للطيران الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو فجر الأحد 04-12-2022م.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري لها عبر موقعها الالكتروني، فجر اليوم الأحد: "تصدت دفاعاتنا الجوية فجر اليوم الأحد 4-12-2022م للطيران الحربي الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".

المصدر / فلسطين أون لاين