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وسط رفض شعبي بحريني

رئيس الاحتلال هرتسوغ يصل المنامة

04 ديسمبر 2022 . الساعة 14:13 بتوقيت القدس
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رئيس الاحتلال هرتسوغ يصل المنامة

وصل رئيس الاحتلال الإسرائيلي "إسحق هرتسوغ" صباح الأحد، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي في المملكة الخليجية.

وسيلتقي رئيس الاحتلال مع ممثلي الجالية اليهودية في البحرين، في إطار رفض شعبي واسع من مختلف المكونات السياسية في البحرين.

وقالت المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي،:" إنّ زيارة هرتسوغ إلى العاصمة البحرينية المنامة يعد خرقًا جديدًا في جدار الصراع العربي الإسرائيلي وإساءة لشعبنا البحريني الذي يرفض التطبيع مع العدو، ويعدُّه كيانًا مغتصبًا لأرض فلسطين وقاتلًا لشعبها".

وأكدت المبادرة، أنّ الشعب البحريني يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من 74 عامًا، وقد زادت وتضاعفت جرائمه بعد توقيع ما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية معه.

ودعت المبادرة التي تمثل أغلب أطياف المجتمع البحريني ومؤسسات مجتمعه المدني وجمعياته السياسية، الجانب الرسمي وحكومة البحرين، إلى التوقف عن الاستمرار في تطبيع العلاقات مع عدو الأمة العربية والإسلامية، ودعتها للتراجع عن اتفاقيات التطبيع التي تضر ببلادنا وشعبنا، وتطعن الشعب الفلسطيني في خاصرته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#البحرين #التطبيع #المنامة #رفض شعبي #رئيس الاحتلال

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