مطلوب ممرض قانوني للعمل مع مجموعة بيت التمريض

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة orx group تعلن فيه عن وظيفة ممرض قانوني للعمل مع مجموعة بيت التمريض nursing homa .
الشروط المطلوبة:-
1-حاصل على شهادة بكالوريس او دبلوم في التمريض من جامعة معترف بها
2-حاصل على مزاولة مهنة
3-خبرة عملية لاتقل عن سنتين
4-اتقان استخدام الحاسوب
5-القدرة على تعمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق
الاوراق المطلوبة عند الطلب :-
1-سيرة ذاتية
2-صورة عن الهوية
3-صورة عن الشهادة الجامعية
4-صورة عن مزاولة المهنة
طريقة التسجيل :
- لتسجيل من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )
- للتواصل والاستفسار +972569090412
- العنوان : غزة - شارع الصناعة - بجوار صيدلية د.ماجد