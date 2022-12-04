مطلوب ممرض قانوني للعمل مع مجموعة بيت التمريض

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة orx group تعلن فيه عن وظيفة ممرض قانوني للعمل مع مجموعة بيت التمريض nursing homa .

الشروط المطلوبة:-

1-حاصل على شهادة بكالوريس او دبلوم في التمريض من جامعة معترف بها

2-حاصل على مزاولة مهنة

3-خبرة عملية لاتقل عن سنتين

4-اتقان استخدام الحاسوب

5-القدرة على تعمل ضغط العمل والعمل بروح الفريق

الاوراق المطلوبة عند الطلب :-

1-سيرة ذاتية

2-صورة عن الهوية

3-صورة عن الشهادة الجامعية

4-صورة عن مزاولة المهنة

طريقة التسجيل :

- لتسجيل من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- للتواصل والاستفسار +972569090412

- العنوان : غزة - شارع الصناعة - بجوار صيدلية د.ماجد