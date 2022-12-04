محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي بعد طلب هيئة دفاع الأسير الإفراج عنه.

وأوضح نادي الأسير في بيان، اليوم الأحد، أن محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر" رفضت الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي، وقررت الإبقاء على الحكم السّابق بحقّه ومدته مؤبد و(18) سنة، بذريعة وجود "ملف سري" بحقّه.

وأتمّ الأسير نائل البرغوثي عامه الـ42 في سجون الاحتلال، ودخل عامه الـ43 وهي أطول مجموع مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.

ورفض الأسير نائل البرغوثي هذا العام أن يوجّه رسالة في ذكرى اعتقاله، واكتفى بقوله أنّ "الصمت أبلغ".

وقال نادي الأسير في بيان له في ذكرى اعتقال الأسير البرغوثي، "إنّ قضية الأسير البرغوثي، تفرض العديد من التساؤلات على الحركة الوطنية الفلسطينية ومصير الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأكثر من 300 أسير أمضوا أكثر من 20 سنة، لتُشكّل هذه التجربة شاهدًا تاريخيًا على جريمة الاحتلال المستمرة بحقّ الأسرى.

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والأسير البرغوثي البالغ من العمر (65 عاماً) من بلدة كوبر/ رام الله، واجه الاعتقال منذ عام 1978، وقضى منها (34) سنة بشكلٍ متواصل، وتحرّر عام 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014.

ومؤخرًا عُقدت جلسة للأسير البرغوثي في المحكمة العسكرية للاحتلال، بعد أن أعادت المحكمة العليا القضية للمحكمة العسكرية التي بتّت بأمر اعتقاله عام 2015.

وتوالت أجيال ومتغيرات كبيرة على السّاحة الفلسطينية والعالميّة، وما يزال نائل يقبع في زنازين الاحتلال كرهينة بذريعة وجود ملف "سرّي" حكمه مؤبد و18 سنة.

المصدر / فلسطين أون لاين