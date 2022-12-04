قبل مباراة المغرب وإسبانيا.. الزلزولي يهدّد "لاروخا"

أكّد مهاجم المنتخب المغربي لكرة القدم عبد الصمد الزلزولي السبت أن "أسود الأطلس" يملكون فرصة الفوز على إسبانيا الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة في الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقال الزلزولي في مؤتمر صحفي قبل حصة تدريبية مسائية على ملعب الدحيل هي الأولى منذ بلوغه الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1986: "لدينا الثقة في أن نفوز على إسبانيا إذا لعبنا كفريق وعملنا بجد".

وأضاف المهاجم المعار من برشلونة إلى أوساسونا هذا الصيف: "نملك تاريخا في المونديال ببلوغنا الدور الثاني للمونديال قبل 36 عاما، ونحن سعداء بتكرار هذا الإنجاز وكتابة تاريخ جديد للمنتخب المغربي والعالم العربي".

ودخل الزلزولي بديلا في المباراة الأولى ضد كرواتيا (صفر-صفر) ولم يقدّم المستوى المأمول قبل أن يلازم دكة البدلاء في المباراتين التاليتين ضد بلجيكا (2-صفر) وكندا (2-1)، لكنه سيكون أحد الأوراق الرابحة للمدرب وليد الركراكي في المباراة الحاسمة ضد "لا روخا" بحكم معرفته الجيدة بالكرة الإسبانية وتحديدا برشلونة حيث زامل أغلب نجومها القائد سيرجيو بوسكيتس وغافي وبيدري وجوردي ألبا.

وتابع الزلزولي "كنا سعداء جدا بعد التأهل واحتفلنا في غرف الملابس ورقصنا وقضينا أياما رائعة، الآن نحن نركّز على مباراة الثلاثاء ولدينا الثقة في كسبها".

من جهته، قال مهاجم تولوز الفرنسي ومسجّل الهدف الثاني في مرمى بلجيكا زكرياء أبو خلال: "نحن سعداء بالنتائج التي حققتها المنتخبات العربية في هذه البطولة وخصوصا فوز السعودية على الأرجنتين، وأعتقد أن المنتخبات العربية هي أيضا سعيدة بما حقّقه المغرب أمام بلجيكا وكندا، نحن نساند بعضنا البعض وهكذا يتعين علينا التعامل".

وأضاف "أنا سعيد جدا بالتأهل إلى الدور الثاني ولكننا لا نريد التوقف هنا، نريد أن نذهب إلى (أدوار) أبعد وأبعد، وإن شاء الله سنذهب إلى أبعد دور ممكن، ونحن سعداء جدا بالجماهير".

المصدر / وكالات