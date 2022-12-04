"الصحة" تحذّر من انتشار فيروسات موسمية تصيب الجهاز التنفسي

غزة/ يحيى اليعقوبي:

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من انتشار فيروسات موسمية تصيب الجهاز التنفسي في فصل الشتاء.

وأكد مدير وحدة السلامة ومكافحة العدوى في الوزارة د. رامي العبادلة، لصحيفة "فلسطين"، أن هذه الفيروسات الموسمية ليست جديدة بل منتشرة منذ زمن طويل.

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وقال العبادلة: إن "الفيروسات عادة ما تنتشر في فصل الشتاء، ومنها فيروس الإنفلونزا الموسمية، وفيروسات نزلات البرد، وفيروس المخلوي التنفسي، الذي يؤدي لالتهابات في الرئتين والمجرى التنفسي".

ولفت إلى أن هذه الفيروسات اختفت في أوقات انتشار فيروس "كورونا" نتيجة التزام الناس ارتداء الكمامة، قبل أن تعود في الوقت الحالي بشكل أكثر حدة.

وذكر أن الفيروسات الموسمية قد تكون شديدة على أصحاب المناعة الضعيفة، في حين تكون طفيفة أو متوسطة على فئة الشباب ولا تشكل خطورة على حياتهم بشكل كبير.

وبيّن أن أعراض هذه الفيروسات متقاربة، بظهور سعال ورشح واحتقان وارتفاع درجة الحرارة، وألم في العضلات والمفاصل، وقد تختلف حدتها من حالة إلى أخرى.

ودعا العبادلة المواطنين لأخذ اللقاحات الخاصة التي بدأت وزارة الصحة بتوفيرها بمراكز الرعاية الأولية للفئات الأكثر عرضة للخطر لأنه يشكل حماية من الفيروسات الأكثر خطورة، مشيرًا إلى أن 7500 شخص ممن تزيد أعمارهم على 60 عاما ويعانون أمراضا مزمنة تلقوا اللقاحات.

ولفت إلى أن الفيروس التنفسي يصيب الأطفال بعمر أقل من عام، وكبار السن فوق 60 عاما، والذين يعانون أمراضا مزمنة والربو والقلب والتليف الرئوي وضعف المناعة، والحوامل خاصة في أشهر الحمل الأخيرة، وتكون إصابتهم أشد من الأشخاص العاديين.

وشدّد على أن الوقاية من الإصابة تتطلب الابتعاد عن أماكن المزدحمة وعن الأشخاص الذين تظهر عليهم علامات المرض والرشح، وارتداء الكمامة لكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، والمحافظة على نظافة الأيدي والنظافة الشخصية.

ونصح المواطنين بضرورة شرب السوائل الدافئة واستعمال خافض الحرارة، وفي حال وجود سعال تناول أدوية السعال، والتوجه للمستشفى في حال وجود أعراض شديدة أو ضيق في التنفس لإجراء فحص شامل.