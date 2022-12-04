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جيش الاحتلال يستدعي عشرات كتائب الاحتياط للضفة

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جيش الاحتلال يستدعي عشرات كتائب الاحتياط للضفة

04 ديسمبر 2022 . الساعة 10:55 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد: إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم تقديم طلب لاستدعاء عشرات الكتائب في قوات الاحتياط لتنفيذ مهمات في الضفة الغربية، على إثر الوضع الأمني المتوتر".

ويسمح قانون قوات الاحتياط لدى الاحتلال باستدعاء كتيبة في قوات الاحتياط مرة كل ثلاث سنوات، وبحسب الصحيفة، فإن الجيش تجاوز هذا النصاب العام الماضي، حيث يتوقع أن يستدعي 66 كتيبة احتياط في العام المقبل.

وبينت الصحيفة أنه قبيل بدء موجة التصعيد الأمني، في آذار/مارس الماضي، تواجد في الضفة 13 كتيبة احتياط، بينما يوجد اليوم 25 كتيبة كهذه إضافة إلى وحدات خاصة تنفذ عمليات عسكرية مكثفة.

ونقلت عن ضابط في هيئة الأركان العامة للاحتلال قوله: إنه "ليس مستبعدا استمرار استدعاء عدد كبير من قوات الاحتياط في العام 2024 أيضا، وذلك لإفساح المجال لتدريبات في القوات النظامية لحرب محتملة".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #الضفة الغربية #كتائب الاحتياط

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