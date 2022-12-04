الإعلان عن آلية جديدة لتعامل الاحتلال مع تصاريح العمل في الداخل

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، عن صدور آلية جديدة حول تعامل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مع تصاريح العمل بالداخل المحتل.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد: إن "الاحتلال اعتمد منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي إجراءات جديدة تتعلق باعتماد التصاريح إلكترونيا وإلغاء التصاريح الورقة".

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وأضافت: أنها "استلمت التصاريح التي صدرت نهاية شهر أكتوبر الماضي من الشؤون المدنية الأسبوع المنصرم، مما سبب تأخر مغادرة العمال رغم صدور تصاريحهم، وذلك لوجود العديد من الاجراءات التي تتطلب التنسيق مع هيئة المعابر والشؤون المدنية".

وأفادت الوزارة بأن الإجراءات الجديدة تتمثل باستلام الشؤون المدنية أسماء أصحاب التصاريح من الاحتلال الكترونيا، ثم تسلمها لوزارة العمل خلال أيام، مشيرةً إلى أنها تقوم باستلام التصاريح وإدخالها على النظام الإلكتروني المتصل مع هيئة المعابر، وإبلاغ أصحابها بإمكانية المغادرة على الفور.

وشددت الوزارة على أن التصاريح التي تصلها، يتم إعلام أصحابها، والانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بها خلال مدة لا تتجاوز ال 48 ساعة.

ودعت الموطنين الذين تواجههم أي مشكلة بالخصوص التوجه لمديرية العمل في محافظته لمعالجتها.

وأكدت وزارة العمل أن تصاريح العمال سارية المفعول بالداخل المحتل حتى تاريخه لم تتجاوز 15500 تصريح.

المصدر / فلسطين أون لاين