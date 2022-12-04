إفريقيا تستعيد اعتبارها بعد نكسة 2018

قبل أربع سنوات، بقيت إفريقيا من دون ممثل لها في دور الـ16 لكأس العالم للمرة الأولى منذ ادخال هذا الدور في عام 1986، لكنّ ردة الفعل كانت لافتة في قطر.

شهد مونديال 2022 وصول فريقين من القارة السمراء إلى الادوار الاقصائية للمرة الثانية فقط - بعد الجزائر ونيجيريا في عام 2014.

كما حطمت الدول الأفريقية رقما قياسيا بحصولها على 24 نقطة في دور المجموعات، محطمة أفضل ما حققته سابقا وهو 15 نقطة في عام 1998.

تغلبت المغرب على بلجيكا ثانية التصنيف الدولي وكندا في طريقها إلى صدارة المجموعة السادسة بمفاجأة كبرى، بينما عوّضت السنغال هزيمتها الافتتاحية أمام هولندا وحققت انتصارين صريحين على قطر والإكوادور.

كذلك، خسرت البرازيل بطلة العالم 5 مرات أمام منتخب افريقي للمرة الأولى وذلك على يد الكاميرون 0-1 رغم هامشية النتيجة وخروج الكاميرونيين من الدور الاول.

بالنسبة للمغرب، سيكون امام اختبار صعب بمواجهة إسبانيا الثلاثاء المقبل في أول ظهور لاسود الاطلس في الأدوار الإقصائية منذ 36 عاما.

سيحضر المغاربة بالآلاف مرة أخرى لتشجيع الدولة العربية الوحيدة المستمرة في كأس العالم بعد خروج السعودية وقطر المضيفة.

تؤدي أداءً جيدًا في كأس العالم ولِمَ لا أن يكون البطل افريقيًا؟"

ستقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وستشهد مشاركة عدد أكبر من الدول الأفريقية أكثر من أي وقت مضى، حيث من المقرر أن يرتفع عدد المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من 32 إلى 48.

وإذا لم يحدث ذلك هذا العام، ستتوقع إفريقيا وصول أول منتخب منها الى نصف نهائي لكأس العالم عاجلا وليس آجلا.

كانت السنغال هي الأقرب لتجاوز دور المجموعات في روسيا في 2018، لكنها أقصيت بسبب امتلاكها عدد بطاقات صفراء أكثر من اليابان بعد تعادلهما بالنقاط والاهداف. لكنهم أزالوا تلك الذكريات عندما قادهم خاليدو كوليبالي للفوز على الإكوادور، بعدما استلهموا من فوز المغرب على بلجيكا بحسب مدربهم أليو سيسيه.

تغيير العقلية

وحتى إنّ الفرق الافريقية التي خرجت من دور المجموعات، تركت بصمتها على البطولة.

حققت تونس فوزا تاريخيا على فرنسا حاملة اللقب 1-0، فيما انهت الكاميرون سلسلة من ثماني هزائم متتالية في المونديال بتعادلها مع صربيا 3-3 في الجولة الثانية، قبل ان تحقق فوزها التاريخي على البرازيل 1-0.

ومعلوم انّ العديد من اللاعبين الأفارقة أمسوا يلعبون دورا رياديا في الأندية الأوروبية الكبرى. حتى مع غياب محمد صلاح وساديو مانيه عن نهائيات كأس العالم، فإن مكاسب ما حققته الكرة الافريقية واضحة للعيان.

فازت المنتخبات الأوروبية في كل من النسخ الأربع الماضية لكأس العالم ولم يصل أي فريق من خارج أوروبا أو أميركا الجنوبية إلى النهائي.

لم يستطع الغانيون الانتقام من تلك الخسارة المؤلمة الجمعة، حيث أهدر أندريه أيو ركلة جزاء كأنّ التاريخ يعيد نفسه، لتتمكن أوروغواي بعدها من خطف الفوز 2-0.

لكن غانا كانت على الأقل سعيدة بإقصاء أوروغواي وتأهل كوريا الجنوبية على حسابها بعد فوز الاخيرة على البرتغال 2-1 في مفاجأة اخرى.

وكانت أوروغواي بحاجة إلى هدف اضافي لتتأهل.

لا يزال امام الكرة الافريقية طريق طويلة لتجتازها، ولكن للمرة الثانية، يوجد في إفريقيا دولتان متفائلتان بالتقدم اكثر في مونديال قطر 2022 ولم لا تحقيق نتيجة تاريخية وغير مسبوقة!

المصدر / أ ف ب