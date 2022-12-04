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2.45 مليون مشجع في دور المجموعات مع معدل حضور بلغ 96 بالمئة

04 ديسمبر 2022 . الساعة 10:08 بتوقيت القدس
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2.45 مليون مشجع في دور المجموعات مع معدل حضور بلغ 96 بالمئة

بلغ عدد الحضور في المباريات الـ48 من دور المجموعات لمونديال قطر 2.45 مليون مشجع، ما معدله 96 بالمئة من سعة الملاعب، وذلك وفق الأرقام التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس.

ورغم دعوات المقاطعة للنهائيات الأولى في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، أفاد فيفا أن دور المجموعات في النسخة الثانية والعشرين تجاوز رقم الـ2.17 مليون في مونديال روسيا قبل أربعة أعوام.

ووفق أرقام الاتحاد الدوليَِ، كانت مباراة الأرجنتين والمكسيك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة والتي حقق فيها ليونيل ميسي ورفاقه فوزاً مصيرياً 2-صفر بعد هزيمة صادمة افتتاحاً أمام السعودية 1-2، الأعلى حضوراً في المدرجات منذ مونديال الولايات المتحدة عام 1994 إذ بلغ عدد الجمهور في ملعب لوسيل 88.966 متفرجاً.

وأبرز الاتحاد الدولي أمس أن دور المجموعات أسفر عن تأهل منتخبات من جميع القارات الى ثمن النهائي لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ثلاثة منها تحت لواء الاتحاد الآسيوي (أستراليا، اليابان وكوريا الجنوبية) للمرة الأولى أيضاً.

وتأهل للمرة الثانية فقط منتخبان إفريقيان (السنغال والمغرب)، بعد أولى عام 2014.

وقال رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية الفرنسي أرسين فينغر "تظهر نتيجة دور المجموعات المدى الذي وصلت إليه الدول للحصول على ما يلزم لتصبح قادرة على التنافس بأعلى المستويات".

ورأى أن "هذا يعود الى التحضير بشكل أفضل وتحليل المنافسين، ما يعكس القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا بصورة متساوية، وهو ما يتماشى مع جهود فيفا لتحسين التنافسية في كرة القدم على الصعيد العالمي".

وأفاد البيان أنه تمت المصادقة في مطاري حمد والدوحة الدوليين، على قرابة مليون و66 ألف بطاقة هيّا، الإجبارية للراغبين بالحضور الى قطر في هذه الفترة.

وتتصدر المملكة العربية السعودية لائحة القادمين الى قطر في هذه الفترة، تليها الهند والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمكسيك.

المصدر / أ ف ب
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