الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأحد، 5 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عامر توفيق أبو هليل، وبشير الدرابيع من بلدة دورا بالخليل، والمحرر مصعب مليطات من بيت فوريك شرق نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: المواطن محمد علاء حج محمد، والفتى أحمد أبو نعيم من المغير شرق رام الله.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين