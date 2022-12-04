الطقس: الحرارة أعلى من معدلها العام

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائما جزئيا الى صاف، وباردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق نهارا باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بشكل عام وباردا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غد الإثنين غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الثلاثاء المقبل غائما جزئيا باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين