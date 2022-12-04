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شباب رفح يتعاقد مع لاعب مغمور

04 ديسمبر 2022 . الساعة 02:11 بتوقيت القدس
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اللاعب المغاري يمين
غزة / مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي شباب رفح مع اللاعب أدهم المغاري، قادماً من نادي الاستقلال، لتعزيز خط هجوم الفريق لمدة موسم ونصف.

ولعب المغاري لعدة أندية في دوري الدرجة الثانية من قبل، أبرزها الزيتون والرباط والقادسية، حيث لفت انتباه مدرب الزعيم خالد كويك وطلب التعاقد معه، لتكون الصفقة الثانية للزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وفي سياق منفصل، وافق مجلس إدارة النادي على إعارة اللاعبين (عدي أبو عنزة وعمر أبو عنزة) لنادي العودة الرياضي .

ويخوض فريق شباب رفح أول مباراة تجريبية أمام فريق الزيتون اليوم الأحد، على ملعب رفح البلدي.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#شباب رفح #المغاري

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