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محدث صافرات الإنذار تُدوّي في مستوطنات "غلاف غزة"

04 ديسمبر 2022 . الساعة 01:18 بتوقيت القدس
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زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، بسقوط عدة قذائف صاروخية أُطلقت من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف المُحاذية للقطاع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بسماع دوي صفارات الإنذار بمستوطنات مُحاذية لقطاع غزة وسماع دوي انفجارات بالمنطقة.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بعدد من الصواريخ عدة مواقع عسكرية تابعة للمقاومة الفلسطينية، في محافظتي خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت عدة مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المواقع وإلحاق أضرار مادية.

فيما شوهدت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة الفلسطينية  وهي تتصدى للطيران الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #الاحتلال #رفح #قصف غزة

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