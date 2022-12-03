تدهور حالة بيليه الصحية في المستشفى ونقله للعناية المركزة

تلقى عشاق كرة القدم حول العالم، أنباءً غير سارَّة حول الحالة الصحية التي يعيشها أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الذي يكافح مرض سرطان القولون منذ عامين سابقين.

وحسب موقع (corrieredellosport) فإن بيليه نُقل إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي، من أجل إجراء فحوص طبية جديدة قد تنتهي بتغيير بعض الأدوية التي يحصل عليها منذ فترة طويلة.

وعقب الفحوصات الطبية، قرر الأطباء إيقاف العلاج الكيميائي الذي يتلقاه بيليه منذ فترة من الزمن بسبب عدم استجابة جسده لهذا النوع من العلاجات بصورة نهائية.

وقرر الأطباء عدم خضوع بيليه لمزيد من العلاجات الكيميائية أو الاختبارات الطبية في هذا الجانب، مما يؤكد أن الأسطورة الحية يعيش حالة صحية متردية للغاية.

واتفق الأطباء على اقتصار الأدوية العلاجية التي يتلقاها بيليه على المسكنات، من أجل تخفيف الآلام التي يتعرض لها بفعل سرطان القولون، حيث وصفت الحالة الطبية لبيليه في الوقت الراهن بالميؤوس منها.

ويملك بيليه مسيرة كروية كبيرة، قاد خلالها المنتخب البرازيلي إلى الفوز بثلاثة ألقاب في المونديال أعوام 1958 و1962 و1970، وسجل 77 هدفًا للسامبا خلال 92 مباراة دولية، إلى جانب مشاركته في 659 مباراة مع سانتوس، أحرز خلالها 643 هدفًا.

المصدر / وكالات